  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Erken doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy duygularını paylaştı

Erken doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy duygularını paylaştı. İşte detaylar...

Erken doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy duygularını paylaştı

Yıldız Çağrı Atiksoy, erken doğum yapmıştı.

Erken doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy duygularını paylaştı
Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, kızları Mira Milena'yı kucağına almıştı.

Erken doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy duygularını paylaştı
Atiksoy, duygularını Instagram'dan yazdı.

Erken doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy duygularını paylaştı
Oyuncu, "21 Mayıs 2024... hayatımın en korkunç günü olarak başlayıp, en mucizevi gününe dönüşerek tarihime kazınmıştır. Yolculuğumuza dahil ettiğimiz İnsanların önemini birkez daha hatırlattı hayat bize. Önce her zaman Rabbim’e sonsuz şükür.

Erken doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy duygularını paylaştı

Sonra da Mira Milena’mızı sağ salim kucağımıza almamızı sağlayan başta Rıza Madazlı ve ekibine hayat boyu minnettar olacağım. Kızçem aramıza biraz bizi korkutarak biraz da aceleci davranarak katılmak istedi. Şükürler olsun ki hikayemiz mutlu bitti. O yüzden sonraki 21 Mayıs’lar benim için sadece mutluluğun, aşkın, mucizenin, tarifsiz duygularımın adı olacak. Dünyamıza hoşgeldin Miloş’um" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Deha Bilimlier'in 90'lı yılların şarkıcılarıyla ilgili açıklaması çok konuşulacak
  Magazin

Deha Bilimlier'in 90'lı yılların şarkıcılarıyla ilgili açıklaması çok konuşulacak

Edis'in 'Martılar'ı dizi ile tekrar listelerde
  Magazin

Edis'in 'Martılar'ı dizi ile tekrar listelerde

Avon’dan Babalar Günü’ne özel parfüm setleri
  Güncel

Avon’dan Babalar Günü’ne özel parfüm setleri

Erol Evgin 'Müjdat Gezen ile Bizim Ev'e konuk oldu  
  Magazin

Erol Evgin 'Müjdat Gezen ile Bizim Ev'e konuk oldu  

Cannes Film Festivali'ne katıldığı için eleştirilen CZN Burak, tepkilere cevap verdi!
  Magazin

Cannes Film Festivali'ne katıldığı için eleştirilen CZN Burak, tepkilere cevap verdi!

Hülya Koçyiğit'ten itiraflar...
  Magazin

Hülya Koçyiğit'ten itiraflar...