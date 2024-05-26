Erken doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy duygularını paylaştı

Yıldız Çağrı Atiksoy, erken doğum yapmıştı.



Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, kızları Mira Milena'yı kucağına almıştı.



Atiksoy, duygularını Instagram'dan yazdı.



Oyuncu, "21 Mayıs 2024... hayatımın en korkunç günü olarak başlayıp, en mucizevi gününe dönüşerek tarihime kazınmıştır. Yolculuğumuza dahil ettiğimiz İnsanların önemini birkez daha hatırlattı hayat bize. Önce her zaman Rabbim’e sonsuz şükür.

Sonra da Mira Milena’mızı sağ salim kucağımıza almamızı sağlayan başta Rıza Madazlı ve ekibine hayat boyu minnettar olacağım. Kızçem aramıza biraz bizi korkutarak biraz da aceleci davranarak katılmak istedi. Şükürler olsun ki hikayemiz mutlu bitti. O yüzden sonraki 21 Mayıs’lar benim için sadece mutluluğun, aşkın, mucizenin, tarifsiz duygularımın adı olacak. Dünyamıza hoşgeldin Miloş’um" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.