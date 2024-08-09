Erkeklik enerjimiz azaldı! Yakında unisex bir toplum olacağız

Yaptığı her açıklama olay olan TUS’ta 7 kez derece (ilk 10) yapan Prof. Dr. Oytun Erbaş, Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin her perşembe YouTube kanalında saat 20.00'de yayınlanan "Ne Hissettin" programına konuk oldu. Programda yine iddialı ve dikkat çeken konuları dile getirdi.

BİRÇOK KADIN DOĞUM UZMANINDAN DAHA BİLGİLİYİM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin, TUS'taki başarısını hatırlatarak başladığı programına Prof. Dr. Oytun Erbaş'a " Bu neyin kime bir ispattı?" diye sordu. Erbaş, " Öğrencilerime. Hocam uzmanlık alanınız dışında da diğer tıp alanındaki konuları da anlatıyorsunuza karşılık, bakın hepsinin cevaplarını biliyorum demek. Örneğin kadın doğum teorisini birçok kadın doğum uzmanından daha iyi biliyorum" diyerek yanıtladı.

BEN BİR ASPERGER'İM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Asperger teşhisini kim koydu?" sorusuna karşılık Erbaş "Kendim" dedi.

EŞİNİZLE SAPIKLIK DÜZEYİNİZ BENZEMELİ

Programda diğer dikkat çeken başlıklar ise şöyle...

Kadınlar nazlı olmalıdır

Toplumun % 80 narsist

Toplumumuzda kadının da erkeğin de psikolojisi ezik

BİZİM COĞRAFYANIN KİŞİLİK BOZUKLUĞU BORDERLİNE

Global olmamız gerekiyor

Parayla seks yapmaya değmez

Mastürbasyon yapmayan erkek patolojiktir

BİR ERKEK İÇİN AŞK ORGAZMDIR

5 yıl sonra robotlar girecek hayatımıza

Eşinizle sapıklık düzeyiniz birbirine benzemeli

Erkeklerin sperm sayısı düştü

Unisex olma yolunda ilerliyoruz

Erkeklik enerjimiz azaldı

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