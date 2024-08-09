  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Erkeklik enerjimiz azaldı! Yakında unisex bir toplum olacağız

Prof. Dr. Oytun Erbaş, konuk olduğu Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programında yaptığı açıklamalarıyla dikkat çekti.

Erkeklik enerjimiz azaldı! Yakında unisex bir toplum olacağız

Yaptığı her açıklama olay olan TUS’ta 7 kez derece (ilk 10) yapan Prof. Dr. Oytun Erbaş, Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin her perşembe YouTube kanalında saat 20.00'de yayınlanan  "Ne Hissettin" programına konuk oldu. Programda yine iddialı ve dikkat çeken konuları dile getirdi. 

Erkeklik enerjimiz azaldı! Yakında unisex bir toplum olacağız

BİRÇOK KADIN DOĞUM UZMANINDAN DAHA BİLGİLİYİM 

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin, TUS'taki başarısını hatırlatarak başladığı programına Prof. Dr. Oytun Erbaş'a " Bu neyin kime bir ispattı?" diye sordu. Erbaş, " Öğrencilerime. Hocam uzmanlık alanınız dışında da diğer tıp alanındaki konuları da anlatıyorsunuza karşılık, bakın hepsinin cevaplarını biliyorum demek. Örneğin kadın doğum teorisini birçok kadın doğum uzmanından daha iyi biliyorum" diyerek yanıtladı. 

BEN BİR ASPERGER'İM 

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Asperger teşhisini kim koydu?" sorusuna karşılık Erbaş "Kendim" dedi. 

Erkeklik enerjimiz azaldı! Yakında unisex bir toplum olacağız

EŞİNİZLE SAPIKLIK DÜZEYİNİZ BENZEMELİ 

Programda diğer dikkat çeken başlıklar ise şöyle... 

  • Kadınlar nazlı olmalıdır 
  • Toplumun % 80 narsist 
  • Toplumumuzda kadının da erkeğin de psikolojisi ezik 

Erkeklik enerjimiz azaldı! Yakında unisex bir toplum olacağız

BİZİM COĞRAFYANIN KİŞİLİK BOZUKLUĞU BORDERLİNE 

  • Global olmamız gerekiyor 
  • Parayla seks yapmaya değmez 
  • Mastürbasyon yapmayan erkek patolojiktir 

 

BİR ERKEK İÇİN AŞK ORGAZMDIR 

  • 5 yıl sonra robotlar girecek hayatımıza 
  • Eşinizle sapıklık düzeyiniz birbirine benzemeli 
  • Erkeklerin sperm sayısı düştü 
  • Unisex olma yolunda ilerliyoruz 
  • Erkeklik enerjimiz azaldı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Demet Akalın evine gelen su parasına şok oldu!
  Magazin

Demet Akalın evine gelen su parasına şok oldu!

Ünlü mankenler Türk modasını dünyaya tanıttı
  Magazin

Ünlü mankenler Türk modasını dünyaya tanıttı

Tuğba Melis Türk'ün 'Survivor' itirafı!
  Magazin

Tuğba Melis Türk'ün 'Survivor' itirafı!

Mert Demir, muhabirin "Serenay Sarıkaya ile reklam aşkı" sorusu karşısında şok oldu? İşte o soru...
  Magazin

Mert Demir, muhabirin "Serenay Sarıkaya ile reklam aşkı" sorusu karşısında şok oldu? İşte o soru...

Peker Açıkalın'dan sevenlerini üzen bir haber geldi
  Gündem

Peker Açıkalın'dan sevenlerini üzen bir haber geldi

İsmail Ege Şaşmaz'dan 'Kör Nokta' açıklaması
  Magazin

İsmail Ege Şaşmaz'dan 'Kör Nokta' açıklaması