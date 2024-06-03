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Erkan Yolaç’ın vefatından 14 gün sonra, 48 yıllık eşi Asuman Yolaç hayatını kaybetti

Erkan Yolaç’ın vefatından 14 gün sonra, 48 yıllık eşi Asuman Yolaç hayatını kaybetti

Erkan Yolaç’ın vefatından 14 gün sonra, 48 yıllık eşi Asuman Yolaç hayatını kaybetti

Evet-Hayır yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç, iki hafta önce hayatını kaybetmişti.

 Erkan Yolaç’ın vefatından 14 gün sonra, 48 yıllık eşi Asuman Yolaç hayatını kaybetti

Erkan Yolaç’ın vefatından 14 gün sonra,

Erkan Yolaç’ın vefatından 14 gün sonra, 48 yıllık eşi Asuman Yolaç hayatını kaybetti
48 yıllık eşi Asuman Yolaç hayatını kaybetti.

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