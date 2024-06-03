Evet-Hayır yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç, iki hafta önce hayatını kaybetmişti.

Erkan Yolaç’ın vefatından 14 gün sonra,



48 yıllık eşi Asuman Yolaç hayatını kaybetti.

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