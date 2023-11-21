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Erkan Petekkaya'ya En İyi Erkek Oyuncu ödülü

“Her Şeye Rağmen” sinema filmi 4 ayrı dalda ödüle layık görüldü. Raffles Hotel’de düzenlenen “Golden Palm Awards Ödül Töreni”nde “En İyi Film Senaryosu”, “En İyi Film” ve filmdeki rolü ile Erkan Petekkaya’ya da “En İyi Sinema Oyuncusu” dallarında ödül verildi. Ödülleri hayatı filme konu olan İlhan Doğan ve Erkan Petekkaya birlikte aldılar.

Erkan Petekkaya'ya En İyi Erkek Oyuncu ödülü

 Verway’in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş’’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Avrupa’da “Müthiş Türk” olarak anılan iş insanı İlhan Doğan’ın hayat hikayesini anlatan “Her Şeye Rağmen” filmi gösterime girdiği her yerde ilgi ile karşılanmıştı. İstanbul, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Almanya’da düzenlenen galaları ile dikkat çeken filmde İlhan Doğan’ı, Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırmıştı.

Erkan Petekkaya'ya En İyi Erkek Oyuncu ödülü

Dört ödül birden aldılar

Uzun yıllar Almanya’da “Müthiş Türk” olarak anılan, hayatı dramatik olaylarla dolu olan iş insanı İlhan Doğan’ın Adana’dan Almanya’ya, Palme de Mallorca’dan Holywood’a kadar uzanan dramatik ve başarılarla dolu öyküsünü anlatan, izleyenleri de gözyaşlarına boğan “Her Şeye Rağmen” filme 4 ödül birden geldi. Önceki gece Nedim Delibaş’ın ev sahipliğinde Raffles Hotel’de düzenlenen “Golden Palm Awards Ödül Töreni”nde “En İyi Film Senaryosu”, “En İyi Film” ve filmdeki rolü ile Erkan Petekkaya’ya da “En İyi Sinema Oyuncusu” dallarında ödül verildi.

Erkan Petekkaya'ya En İyi Erkek Oyuncu ödülü

“Orhan Gencebay filmleri beni motive etti”

Ödülleri hayatı filme konu olan İlhan Doğan ve Erkan Petekkaya birlikte aldılar. Erkan Petekkaya’nın eşi Didem Petekkaya’nın da katıldığı törende “En İyi Film” ve “En İyi Film Senaryosu” ödüllerini almak üzere sahneye çıkan İlhan Doğan “Bu ödülleri ülkemde aldığımız için çok mutluyum. Bugün ayrıca çok önemli bir gün. Filmde izlediniz çocukluğumuz çok iyi geçmemişti. İşte o dönemlerde beni en çok motive eden şey değerli büyüğüm Orhan Gencebay’ın şarkıları ve filmleri olmuşu. Kendisiyle bugün burada bir arada olmaktan onur duydum” dedi. İlhan Doğan sahneden indikten sonra Orhan Gencebay’ın yanına giderek sevgi ve saygısını sundu.

 

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