Erkan Petekkaya'dan şaşırtan doğum günü itirafı!

1997 yılında ekranlarda sabah programı yapıyorlardı, 26 yıl sonra ilk kez bir araya geldiler. Ceyda Düvenci ve Erkan Petekkaya, o dönem "sabah şekerleri" olarak anılan sabah programında 70 bölüm ekrana gelmiş ve ünlü konukları ağırlamışlardı.

HİÇ UNUTULMADI

Ceyda Düvenci ve Erkan Petekkaya'nın "sabah şekeri" olduğu dönem hiç unutulmadı, kariyerleri boyunca hep hatırlandı. Ceyda Düvenci, bugün de NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında, "biz birbirimizin çocukluğuyuz, gençliğiyiz" diyerek Erkan Petekkaya'yı konuk etti. Düvenci, Erkan Petekkaya için şunları söyledi: "Bugün en özel programlarımdan birini çekiyorum. Çok eski dost, güzellik yarışmasından çıktıktan sonra sabah şekeri olduğumda yanımdaydı. Dağ gibi, yakışıklı, yağız bir delikanlı. Geldi, beraber canlı yayın program sunmaya başladık. Yüreği pamuk gibi ama, saman alevi gibi bir siniri var. Sonra üzülüyor sinirlendiği zaman. Sonra sunuculuk bana göre değilmiş ben oyunculuğuma geri dönüyorum dedi, arkasına bakmadan gitti. Ne iyi yaptı giderek. Türk televizyonlarında, dizilerinde yeri doldurulamayacak jönlerden biri oldu. Mesleğine çok hakimdir, aslan gibi duruşu vardır ama, siz bilmezsiniz o çok heyecanlıdır. Eli ayağı titrer heyecandan"

ERKAN PETEKKAYA: BENDEN ŞEKER Mİ OLUR YA?

Erkan Petekkaya ise sabah şekerleri oldukları o dönem için şunları söyledi: "Programa başlarken dans ettiriyorlardı ya bize, hiç yapamıyordum. Odun gibiyim ben, hala dans edemem. Çok saçma hareketler yaptım. Ben bu işi yapamayacağım dedim, Diyarbakır'a tiyatroya geri döndüm. Ya tiyatroydu ya stüdyoydu, ben tiyatroyu seçtim. Benden şeker mi olur ya?

Usta oyuncu Erkan Petekkaya, Bambaşka Sohbetler'de özel açıklamalarda da bulundu. Satır başları:

- Annemden sonra değiştim. En değerlimi kaybettim. Babama iyi bakmaya çalışıyorum. Babam da güzel yaşlanıyor.

- Oğlumun yurtdışında okumasını istemiyorum. Burada okusun, başarırsa burada da başarır. Gözümüzün önünde olsun. Şimdi yine beni eleştirecekler ama, gördük oraları, bize göre değil.

- Bir tek İnstagram kullanıyorum. Paylaşıp, 2 saat sonra siliyordum. Beni eleştiriyorlardı niye siliyorsun diye, hikaye denilen şey çıktı, bir gün sonra siliniyor paylaşımlar. Eee noldu? Takip ettiğim ünlü beni takip etmiyor diye takipten çıkmadım ama, hani düğünde bir şey takarlar sana, sonra sen onların düğününe gittiğinde ne takmışsa onu takarsın ya, onun gibi bir durumum var Instagram'da.

- Doğum günü kutlamam, nefret ederim. Evliliğimizin 20'nci yılını kutladık ama, Didem hak ediyor onu. Didem'i ikinci görüşümde evlilik teklif ettim. Aşık oldum.

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