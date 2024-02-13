Erkan Özerman hayatını kaybetti

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Özerman, sektöre onlarca kişiyi kazandırmıştı.

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