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Erkan Özerman hayatını kaybetti

Erkan Özerman hayatını kaybetti

Erkan Özerman hayatını kaybetti

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Erkan Özerman hayatını kaybetti

Özerman, sektöre onlarca kişiyi kazandırmıştı. 

 

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