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Eren Deli ve Ayşe Tan dünyaevine girdi

Ünlü modacı Süleyman Deli'nin oğlu Eren Deli ve Ayşe Tan, görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. İşte detaylar...

Eren Deli ve Ayşe Tan dünyaevine girdi

Ünlü modacı Süleyman Deli'nin oğlu Eren Deli ve Ayşe Tan, görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi.

 Eren Deli ve Ayşe Tan dünyaevine girdi

Beykoz Yalıköy’de bulunan tarihi Mecidiye Kasrı’nda gerçekleşen düğünde lüks ve zarafet bir aradaydı.

 Eren Deli ve Ayşe Tan dünyaevine girdi

Davetliler şıklık yarışına girerken, düğün adeta bir masal sahnesini andırdı.

Eren Deli ve Ayşe Tan dünyaevine girdi
Moda, tekstil, sanat ve spor camiasından yoğun katılımın olduğu düğünde, modacı Süleyman Deli, eşi Sevgi Hanım ve dünürleri Hayrettin ve Saime Tan davetlilerle yakından ilgilendiler. Bu özenli misafirperverlik, düğüne ayrı bir anlam kattı.

Eren Deli ve Ayşe Tan dünyaevine girdi
ÜÇ SAATLİK TAKI TÖRENİ
Düğüne katılan üç bin davetli, takı töreni için uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık üç saat süren bu ihtişamlı törende, gelin ve damadın ağırlığı taşıyamaması nedeniyle takılar iki defa toplandı. Bu anlar, düğünün ne kadar büyük ve etkileyici olduğunu gözler önüne serdi.

Eren Deli ve Ayşe Tan dünyaevine girdi
Gelin Ayşe Tan, zarif gelinliği ile göz kamaştırırken, damat Eren Deli'nin şıklığı da davetlilerin büyük beğenisini topladı. Çift, alkışlar eşliğinde dans pistine adım attığında, davetliler de düğün boyunca halaylarla doyasıya eğlendi.

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