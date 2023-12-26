Erdil Yaşaroğlu sergisine yoğun ilgi

Kültür sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği serginin açılış davetine katılan isimler arasında; Alper Kul, Begüm Kütük, Gülay Afşar, Hakan Kütahya, Janset, Levent Erden, Mine Söğüt &-Bahadır Baruter, Mirgün Cabas, Murat Cemcir, Murat Güloğlu, Oğul Türkkan, Özgür Mumcu, Serpil Berkan

Sinan Öncel, Tamer Yılmaz, Varol Yaşaroğlu, Zeynep Soylu’da vardı. Özel bir yolculuğa çıkacağınız “Transatlantik” sergisi, 25 Aralık 2023– 30 Ocak 2024 tarihleri arasında Alexander Vallaury Binası’nda, Pazartesi günleri hariç: Hafta içi 10:00 – 20:00, hafta sonu 11:00 – 19:00 saatleri arasında sanatseverler ile buluşmaya devam edecek.

ERDİL YAŞAROĞLU T R A N S A T L A N T İ K İLE GÖRKEMLİ BİR YOLCULUĞUN KAPILARINI ARALIYOR

2019 yılında gerçekleştirdiği ve mekâna özgü büyük boyutlu yerleştirmelerle zihinlere kazınmış olan ilk sergisi “Oyun”un ardından geçen dört yılın sonunda Erdil Yaşaroğlu, artık oyun alanı kurmaktansa heykelleriyle zihnindeki oyunu ortaya döküyor.

Sanatçının tanıdık, renkli, parlak yüzlerinin arkasındaki iç görüye ve derinlere indikçe ışığın azaldığı, karanlığın hâkim olduğu ama tıpkı okyanus tabanındaki akıl almaz canlılar gibi gizemli ve ışıltılı bir dünyaya işaret eden Transatlantik, görkemli bir yolculuğun müjdesini verirken içinde bulunduğumuz zamanın, insanlığı tehdit eden savaşların, görmezden geldiğimiz doğa yıkımının tedirginliğini de taşıyor.

Erdil’in, imzasına dönüşmüş tanıdık formları, sanatçının kadim dostları olan taş, bronz ve ahşap ile buluşuyor. Doğal malzemelerin sanatçıya neredeyse meydan okuyan dik başlı duruşu, uzlaşının sağlanmasının ardından bu defa zamana meydan okuyan, zamanla birlikte zenginleşen, kendini yeniden yaratan yapısı bu sergiyi oluşturan iç hesaplaşmayı da betimliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.