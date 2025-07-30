 Erdem Yener müziği bıraktı mı?

Erdem Yener, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

Yaz dönemi için oyuncu, "Güldür Güldür' sezonunu geç kapattık. 3-4 günlük tatiller yaptım. Zaten gittiğim zaman bir yerde duramam. Tatilimi 30'ların başında yaptığım için bir yerde çok duramam" dedi.



Müzisyenlik için Yener, "Bu sene çalacağım. Yeni şarkılar üretmek için biraz durmak lazım. O da bu sıralar. Sahne bizi besliyor ya. 'Güldür Güldür'de öyle sahneye çıkınca üretken oluyorsunuz, müzikte öyle... Kısmet olursa konsere başladığımda yeni şarkıları paylaşacağım. Müziği bırakmadım. 'Güldür Güldür' ile turne var. Gençliği elden bırakmadım" diyerek, espri yaptı. Oyuncu, "Teoman'ın yarı emekliyim" sözleri için, "Teoman Abi büyüğümdür. Emeklilik için o genç" açıklamasını yaptı. Tatildeki fiyatlar için Yener, "Ekonomik olarak şikayetçi olmayan tek vatandaşımız olmadığı gibi benim de şikayetim var. Kime ne diyeceğimiz şaşırdık. Herkes kendi senaryosuna göre haklı" ifadelerini kullandı.

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