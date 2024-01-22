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Erdem Topuz Mezarcı oyunuyla  4.Torbalı Tiyatro Günleri’nde

4. Torbalı Tiyatro Günleri’nin son gecesinde Erdem Topuz'un hem oynayıp hem de yönettiği ve 26 yıl önce Gazi Tuğrul Ertuğrul tarafından kaleme alınan ''Mezarcı'' Dionysos Tiyatro yapımı tek perdelik oyunu Torbalı İsmail Uygur Kültür Merkezi’nde sahnelendi. 

Erdem Topuz Mezarcı oyunuyla  4.Torbalı Tiyatro Günleri’nde

Oyun sonunda Torbalı Belediyesi Kültür Müdürü Serkan Tekin sahneye gelerek Oyuncu Erdem Topuz'a Plaketini sundu. Sanatseverler oyunları Kültür Merkezindeki standlara kitap bağışında bulunarak  izlediler.

Mezarcı Oyunu; Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesini anlatıyor.

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