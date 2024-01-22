Erdem Topuz Mezarcı oyunuyla  4.Torbalı Tiyatro Günleri’nde

Oyun sonunda Torbalı Belediyesi Kültür Müdürü Serkan Tekin sahneye gelerek Oyuncu Erdem Topuz'a Plaketini sundu. Sanatseverler oyunları Kültür Merkezindeki standlara kitap bağışında bulunarak izlediler.

Mezarcı Oyunu; Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesini anlatıyor.

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