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Erdem Topuz ile Işık Tolgay'dan 3 Sezon ve 3 Saatlik Rekor 

Nobel ödüllü yazar John Steinbeck’e ait olan ve ilk kez 1937 yılında yayınlanan eseri olan ''Fareler ve İnsanlar'' çiftlikten çiftliğe dolaşarak çalışan iki yakın arkadaşın başından geçen maceralarını ve onların hayallerini anlatıyor. 

Erdem Topuz ile Işık Tolgay&#039;dan 3 Sezon ve 3 Saatlik Rekor 

Dionysos Tiyatro'nun sahipleri Erdem Topuz (George Milton) ve Işık Tolgay (Lennie Small ) karakterlerine hayat verirken ayrıca Fareler ve İnsanlar adlı oyunun yapımcılığını da üstleniyorlar. 

Erdem Topuz ile Işık Tolgay&#039;dan 3 Sezon ve 3 Saatlik Rekor 

Oyunun yönetmenliğini Erdem Topuz’un yaptığı  ''Fareler ve İnsanlar'' oyunu 3.sezonunda ve 3 saat süren başarılı performanslarıyla rekora koşuyor.  
İngilizce'den Türkçe'yede çevirisi Erdem Topuz tarafından yapılan oyun aynı zamanda  2020 Ekin Yazın Dostları En iyi Sahne Tasarımı ödülünün'de sahibi. Erdem Topuz ve Işık Tolgay'a oyunda Hande Aras ve  Arzu Suriçi Kireççi dönüşümlü olarak, Necmi Aydın, Ercan Ertan, Tuncay Çağıl, Tuncay Tarhan ve Emir Birtan İgit gibi çok başarılı oyuncularda eşlik ediyor.
Fareler ve İnsanlar oyunu; Tarifi olmayan  bir dostluğun ve hayallere sarılmanın değerini anlatırken seyircisini bazen kahkahalarla bazen de gözyaşları ile izleyebileceği anlam dolu bir yolculuğa çıkarıyor.
 

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