 Erdem Kınay'dan Simge Sağın itirafı! Kınay'ın Simge Sağın ile anlaşmazlığı sonrasında bakın hangi ünlü ismin yıldızı parladı?

Erdem Kınay'dan Simge Sağın itirafı! Anlaşmazlık sayesinde bakım hangi ünlü ismin yıldızı parladı? İşte detaylar...

DJ Erdem Kınay, yüzen disko olarak bilinen Bodrum Club Catamaran'da setin başına geçti.

Simge Sağın için, "Simge'yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti" sözlerine DJ, "90'lı yıllardan bugüne 200 üzerinde şarkıya imza attım. 500 tane arajman yaptım. Herkesin bildiği şarkılar da var, duyulmamış eserler de var. Neredeyse her sanatçıyla bir hikayemiz var. Şarkılarımı çalarken arada sırada ufak stand-up yapıyorum. 'Bununla biraz kavgam ettim, bununla çok iyi anlaştım' diye söylüyorum. 12 sene öncesinden bahsediyorum. Simge gençti. Serdar Ortaç'ın vokalistiydi. Orada dikkatimi çekti, 'Doğru şey yapılırsa bu kızdan star olur' dedim. İletişime geçtik. Rüyada gibi hissetti, 'Vay be Erdem Kınay beni arıyor, albüm yapacağız' diyerek heyecanlıydı. Güzel albüm yaptık. Sonrasında o dönemde istemediğimiz şeyler yaşandı. Daha sonra verdiği röportajlarda kendi kusurlu davranışlardan ve mahcubiyetini belirtti. Onu kapattık" dedi.

Kınay, "Pişmanlık var mı?" sorusuna, "Her şeyde hayır vardır diye düşünüyorum. Belki de o anlaşmazlık olmasa bugün Simge Sağın; Simge Sağın olmayacaktı, belki daha iyi olacaktı. Bazı zaman olumsuz gördüğümüz şeyler kişilerin hayrına olabilir. Ben mesela o kızgınlıkla, 'Sanatçıların kaprisleriyle uğraşmayacağım' diyerek kendi albümümü yaptım. Benim adıma başka yol açtı. Madem Simge olmuyor dedim Merve Özbey'i patlattım. Simge ile olumsuzluk dinleyiciye Merve Özbey yarattı. Her şeyde bir hayır vardır. Bizim sektör nankör. Görmekten bile hoşlanmadığım birkaç isim var" açıklamasını yaptı.



DEMET AKALIN'I TAKDİR ETMEK LAZIM

Yeni çıkan şarkılar için Kınay, "Önüme çıkan şeyleri dinliyorum, araştırıp dinlemiyorum. Demet Akalın'ı takdir etmek lazım. Genç yaşından beri istikrarlı... Bir zamanlar iyi şarkı yapıp; 1-2 sene hayatımıza girip daha sonra kaybolmuş isimler var. Demet Akalın, Serdar Ortaç ve Kenan Doğulu gibi isimler dönem dönem yaptıklarıyla her zaman dinleyiciye iyi şeyler sunuyorlar. Demet Akalın'ın şarkısını çok beğendim. Çok başarılı olmuş" dedi.

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