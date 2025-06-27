 Erdem Ailesi'nin mutlu aile pozu

İş dünyası ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden aynı zaman da yılların eskitemediği müzik şirketlerinden Avrupa müziğin sahipleri, Esra, Deniz Erdem çifti küçük kızları Selin Melis Erdem’in mezuniyet balosuna katıldı.



Erdem Ailesi başta Deniz Erdem olmak üzere eşi Esra Erdem ve kızları ile objektiflere verdiği mutluluk pozları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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