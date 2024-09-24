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Erdal Özyağcılar: Bütün kadınlar birbirine benziyor, bütün erkekler de birbirine benziyor

Erdal Özyağcılar: Bütün kadınlar birbirine benziyor, bütün erkekler de birbirine benziyor. İşte detaylar...

Erdal Özyağcılar: Bütün kadınlar birbirine benziyor, bütün erkekler de birbirine benziyor

Ahmet Mümtaz Taylan'ın ünlü konukları, NTV ekranlarında Empati'de her hafta başka hayatlara gidip, haberlere konu olmuş, tarihe geçmiş, insan hikayelerini görüp, onların yaşadıklarıyla, acılarıyla, mutluluklarıyla, aşklarıyla, gözyaşlarıyla; hayatlarıyla empati kuruyorlar. Ünlü konuklar yaşanmış hikayelerle Empati kurarken, kendilerine ait bambaşka hayatları, bambaşka gerçekleri ortaya çıkarıyorlar. Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.

 Erdal Özyağcılar: Bütün kadınlar birbirine benziyor, bütün erkekler de birbirine benziyor

Empati'nin üçüncü sezonun ilk konukları arasında dün akşam usta aktör Erdal Özyağcılar vardı. Erdal Özyağcılar, bambaşka hayatlara Empati kurarken, sanat yaşamından özel hayatına, çocukluğundan sanatına kada pek çok konuda muhteşem bir sohbet gerçekleştirdi.

 Erdal Özyağcılar: Bütün kadınlar birbirine benziyor, bütün erkekler de birbirine benziyor

Erdal Özyağcılar doktorların estetik dokunuşları sonrası bütün kadınlar ve erkeklerin birbirine benzediği saptamasını yaparak: "Böyle bir şey olamaz. Her erkeğin kaşı aynı, saçı aynı; çünkü gidilen doktorlar aynı. Saçlar aynı yerlerden ekiliyor, onunla da yetinmiyorlar yapıştırıcılarla saç koyuyorlar kafalarına. Hanımlarda daha belirgin durum, dudaklar kaşlar hepsi aynı" dedi.

Erdal Özyağcılar: Bütün kadınlar birbirine benziyor, bütün erkekler de birbirine benziyor
HAMAMA ÇOK GİDERİM
Erdal Özyağcılar: "Hamama çok giderim, Beşiktaş Hamamı en çok gittiğim yer, şu an kapalı ama beni orada herkes tanır" dedi.

Erdal Özyağcılar: Bütün kadınlar birbirine benziyor, bütün erkekler de birbirine benziyor
SAÇLARIMIN GÜRLÜĞÜ GENETİK, ANNEMDEN
Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Özyağcılar'ın yıllardır değişmeyen gür saçlarına vurgu yapınca, Özyağcılar saçlarının Annesine benzediğini söyledi. Usta aktör: "Annem kanserdi, kemoterapiye girdiğinde saçları dökülmedi, doktorlar şaşırıyordu. Ben de bakımımı yaptırırım, kremlerimi kullanırım, kuaförümü özel seçerim, saçlarıma bakım yaptırıyorum, saç çok önemli" dedi.

 

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