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Erdal ile Ece filminin kamera arkası kahkahaya boğdu 

Türk sinema tarihinin en sevilen oyuncularının başında gelen Şahan Gökbakar’ın yeni filmi ‘Erdal ile Ece’nin kamera arkası yayınlandı. Sette oyuncuların gülme krizine girmesiyle sık sık kesilen çekimler, sahnenin tamamlanması için tekrarlanmak zorunda kaldı.

Erdal ile Ece filminin kamera arkası kahkahaya boğdu 

Sezonun en çok beklenen komedi filmi olan Erdal ile Ece’nin set arkasının da eğlenceli ve bol kahkahalı olduğuyla ilgili ipucu veren görüntüler, sinemaseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. 

Şahan Gökbakar’ın Seda Türkmen ile birlikte başrollerini paylaştığı filmde, günümüz evlilik ilişkilerinde sıkça rastlanan, acı-tatlı çalışmalar, ilişkideki iniş çıkışlar, komik ve eğlenceli bir dille gözler önüne seriliyor. Yaşanan olayları hem kadın hem de erkek gözüyle ayrı ayrı izleyiciye aktaran Erdal ile Ece’de her izleyen sinemasever kendinden bir şeyler bulacak. 

Oto sanayide kuzeni Oğuz ile birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşan Erdal ile kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalışan Ece uzun yıllardır birlikte olan evli bir çifttir. Keyifli, eğlenceli ve samimi bir aşk komedisi olan Erdal ile Ece, ‘Diyet, Kıskançlık ve Östrojen’ başlıkları altında üç ayrı bölüm olarak toplamda 105 dk beyazperdeye yansıyacak. 

Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar’ın senaryosunu yazdığı, Togan Gökbakar’ın yönettiği film 23 Şubat’tan itibaren vizyondaki yerini alacak. Erdal İle Ece, eş zamanlı olarak tüm Avrupa’da da sinemaseverlerle beyazperdede buluşacak.

 

 

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