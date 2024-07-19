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Epilepsi nedir, nasıl ortaya çıkar?

Beyin-Damar hastalıkları beyindeki kan damarlarını etkileyen çeşitli durumları ifade eder. Bu hastalıklar beyin dokusuna yeterli kan akışı sağlanmadığında epileptik nöbet riski artar. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Nöroloji bölümünden Uzman. Dr. Özlem Çakır Epilepsi belirtilerine dikkat çekti.

Epilepsi nedir, nasıl ortaya çıkar?

Her insanın beyninde elektrik aktivitesi vardır. Bu elektriksel aktivite arttığında epilepsi ya da sara hastalığı dediğimiz tablo ortaya çıkmaktadır. 

Beyinde bulunan nöronlarda ani ve kontrolsüz deşarjlar olur. Bunun sonucunda da istemsiz kasılmalar bilinç değişiklikleri ve duygusal değişiklikler oluşur. 

Epilepsi nedir, nasıl ortaya çıkar?

Epilepsi nöbetler halinde olan bir hastalıktır ve nöbet aralarında hasta sağlıklıdır. Nöbet tipleri basitçe parsiyel ve jeneralize olarak iki ayrılır. Bunların yanı sıra başkalarının dışarıdan fark edemeyeceği hafif nöbet tipleri de mevcuttur. Nöbetler 30 saniye ile 2 dakika arasında sürer. Bazı epilepsi nöbetleri 5 dakikadan uzun sürebilir ve o zaman status epileptikus tablosundan söz edilir. 

Epilepsi Belirtileri Nelerdir ve Tanısı Nasıl Konur?

Epilepsi nedenleri arasında doğumsal anomaliler, doğum travması, beyin-damar hastalıkları, beyin iltihaplanması, beyin tümörleri yer almaktadır. 

Epilepsi tanısı fizik muayenesinin ardından Kranial BT, MR görüntüleme ve EEG tetkikleriyle konur. Epilepsi tanısı almış hastalara epilepsi nöbetlerini durdurmak için anti-epileptikler başlanır. İlaçlarla kontrol altına alınamayan nöbetlerde cerrahi yöntemlere de başvurulabilir. 

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