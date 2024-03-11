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SnobMagazin.com

Entübe edildiği iddia edilen Bahar Öztan'ın oğlundan açıklama geldi

Entübe edildiği iddia edilen Bahar Öztan'ın oğlundan açıklama geldi

Entübe edildiği iddia edilen Bahar Öztan'ın oğlundan açıklama geldi

Dördüncü kez kansere yakalanan Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan'ın entübe edildiği söylenmişti.

Entübe edildiği iddia edilen Bahar Öztan'ın oğlundan açıklama geldi

Sanatçının oğlu Yiğit Snob Magazin'e özel açıklama yaptı.

Entübe edildiği iddia edilen Bahar Öztan'ın oğlundan açıklama geldi
Yiğit, "İletişim yanlışlığı olmuş. Annem çok şükür iyi... Bu haberlere kimse itibar olmasın. Herhangi bir durum olursa kendi resmi adresinden açıklama yapılacak" dedi.

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