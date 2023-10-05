“1 Dakika Bakar Mısınız?” mesajıyla meme kanserinde toplumsal fayda sağlamanın öneminin vurgulandığı “Hayata Yakından Bak” projesinin lansmanı, ünlü ve cemiyet hayatından birçok ismin katılımıyla Momo Bebeköy’de gerçekleştirildi.

English Home, projeye özel tasarladığı çeşitli kategorilerdeki 12 ürünü, seçili 35 mağazasında ve web sitesinde tüketicilerle buluşturdu. Ürünlerin satışından elde edilecek gelirin tamamı ise Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlanacak. Bütünsel ve kişiye özel tedavi yaklaşımıyla meme kanserinin erken dönemde teşhis edilmesi konusunda sağlık alanındaki tüm deneyimlerini projeye aktaran Memorial Sağlık Grubu ayrıca Kansersiz Yaşam Derneği ile sürdürebilir bir iş birliği yaparak daha çok kadına tarama ve tanı desteği de verecek.

Meme kanseri, günümüzde kadın sağlığını tehlikeye atan en önemli sağlık sorunlarının başında geliyor. Bu kapsamda kadınlara karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden English Home, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlenen Ekim ayında Memorial Sağlık Grubu ve Kansersiz Yaşam Derneği’yle birlikte “Hayata Yakından Bak” projesini başlattı. “1 Dakika Bakar Mısınız?” mesajının vurgulandığı projenin detayları Tanem Sivar’ın katılımıyla, 4 Ekim Çarşamba günü Momo Bebeköy’de gerçekleştirilen özel etkinlikle aktarıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.