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Engin Polat 'dolandırıcılık' suçlamasından beraat etti

Engin Polat 'dolandırıcılık' suçlamasından beraat etti. İşte detaylar...

Engin Polat 'dolandırıcılık' suçlamasından beraat etti

Engin Polat, 'dolandırıcılık' suçlamasından beraat etti. Kararı, Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Engin Polat 'dolandırıcılık' suçlamasından beraat etti
Horoz, "İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülmekte olan malvarlığı değerlerinin aklanması davasında da öncül suç olarak öngörülen dolandıcılık suçuna ilişkin yapılan yargılama sonunda müvekkil Engin Polat hakkında beraat kararı verilmiştir. Kamuoyunda uzunca bir süre maalesef belli bir kesim tarafından müvekkile ilişkin masumiyet karinesi

Engin Polat 'dolandırıcılık' suçlamasından beraat etti


yok sayılmış, lekelenmeme hakkı ihlal edilmiş ve Anayasa tarafından güvence altına alınan bir kısım kişilik hakları da ihlal edilmiştir. Adaletin tecelli etmesinden ve müvekkil hakkında Beraat kararı verilmiş olmasından duyduğumuz mutluluğu kamuoyu ile de paylaşmak isteriz" dedi.

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