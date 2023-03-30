SnobMagazin.com

Engin Hepileri: Bizi Oğlumuz Yönlendiriyor, O Bizim Çimentomuz

NTV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olan oyuncu Engin Hepileri, yaşanmış hikayelerle Empati kurarken, aile hayatına dair de dikkat çeken açıklamalar yaptı. 

Engin Hepileri: Bizi Oğlumuz Yönlendiriyor, O Bizim Çimentomuz

Engin Hepileri "Ailemizin direği şu an da Can" diyerek, 5 yaşındaki oğluyla perçinlenen mutlu aile hayatına dikkat çekti. Hepileri: 'Hayatın anlamı ailede. İşlerden vakit bulup, Beyza ve Can'la üçgenimizi kurup, telefonlarımızı bırakıp, Can'ın odasına geçtiğimizde gerçek hayatın orada olduğunu görüyorum. Orada çok mutlu olduğumu hissediyorum. Ailenin direği şu an da Can. Çimentomuz o, o bizi yönlendiriyor' dedi.  

Engin Hepileri: Bizi Oğlumuz Yönlendiriyor, O Bizim Çimentomuz

APARTMAN DAİRESİNDE KEDİ YA DA KÖPEK OLMAZ!

Engin Hepileri: "Ben bir apartman dairesinde oturuyorum. Apartman dairesine bir kediyi ya da bir köpeği sokmanın doğru olmadığını düşünüyorum kendimce. Onun özgürlüğünü kısıtladığımı düşünüyorum, toprağa basmayan bir hayvanın kendi yetilerinden uzaklaşacağını düşünüyorum. Onu 5 saat 6 saat sokağa çıkartabilecek zamanım ya da bahçeli bir evim olsa kesinlikle köpeğim kesin olurdu. Çünkü özellikle köpekleri çok seviyorum" dedi. 


 

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?