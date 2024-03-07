Engin Günaydın Tiyatro Salonu açıldı

Törende konuşan Engin Günaydın “Benim için çok anlamlı memleketimde ismimin yaşayacak olması beni çok mutlu etti, en yakın zamanda kendi adımı taşıyan salonda oyun da oynamak istiyorum ” diye konuştu.

Burhan Altıntop karakterini de özlediğini söyleyen usta oyuncu kurdeleyi Erbaa belediye başkanı Ertuğrul Karagöl ile birlikte kesti.

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