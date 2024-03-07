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Engin Günaydın Tiyatro Salonu açıldı

Avrupa Yakası adlı dizide canlandırdığı Burhan Altıntop karakteri ile gönüllere taht kuran usta oyuncu Engin Günaydın’ın ismi Erbaa Belediyesi tarafından düzenlenen törenle, memleketi olan Erbaa’da tiyatro salonuna verildi.

Engin Günaydın Tiyatro Salonu açıldı

Törende konuşan Engin Günaydın “Benim için çok anlamlı memleketimde ismimin yaşayacak olması beni çok mutlu etti, en yakın zamanda kendi adımı taşıyan salonda oyun da oynamak istiyorum ” diye konuştu.

Engin Günaydın Tiyatro Salonu açıldı

Burhan Altıntop karakterini de özlediğini söyleyen usta oyuncu kurdeleyi Erbaa belediye başkanı Ertuğrul Karagöl ile birlikte kesti.

Engin Günaydın Tiyatro Salonu açıldı

 

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