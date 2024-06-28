 Engin Günaydın müstakbel kayınvalidesini ziyaret etti

Engin Günaydın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Buğu Selen Somer'le Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Çift, Somer'in annesinin çalıştığı dükkanı ziyaret etti.

'Hücreler' oyunuyla seyirciyle buluşan Günaydın,

sorulara cevap vermedi.



İkili, daha sonra AVM'den ayrılırken Günaydın'ın sportif tarzı dikkat çekti.

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