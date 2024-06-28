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Engin Günaydın müstakbel kayınvalidesini ziyaret etti

Engin Günaydın müstakbel kayınvalidesini ziyaret etti. İşte detaylar...

Engin Günaydın müstakbel kayınvalidesini ziyaret etti

Engin Günaydın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Buğu Selen Somer'le Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Engin Günaydın müstakbel kayınvalidesini ziyaret etti

Çift, Somer'in annesinin çalıştığı dükkanı ziyaret etti.

 Engin Günaydın müstakbel kayınvalidesini ziyaret etti

'Hücreler' oyunuyla seyirciyle buluşan Günaydın,

Engin Günaydın müstakbel kayınvalidesini ziyaret etti

sorulara cevap vermedi.

 Engin Günaydın müstakbel kayınvalidesini ziyaret etti


İkili, daha sonra AVM'den ayrılırken Günaydın'ın sportif tarzı dikkat çekti.

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