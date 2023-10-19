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Engin Çağlar’dan tiyatro itirafı

Sanat hayatında 55.yılını dolduran Türk Sineması'nın ve Yeşilçam'ın Gülen Yüzü Oyuncu Engin Çağlar, 7 yıldır Film-San Vakfının başkanlığını yapmakla birlikte, 2012 yılından bu yana Kamera önü oyunculuk eğitimleri verip sinema sektörüne oyuncu kazandırmaya devam ediyor.

Engin Çağlar’dan tiyatro itirafı

Oyuncunun bugüne kadar toplam 70 sinema filmi, 22 televizyon dizisi ve bir tanede Alman sinema filmi bulunuyor.

Dört Yapraklı Yonca (Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın) ile başrol oynayan Engin Çağlar; Oyunculuk yaptığım dönemlerde ben dahil hiçbir oyuncu arkadaşım dublör kullanmadı diyerek Robert Koleji mezunu olduğunu, Üniversite eğitimini Almanya'da İç mimarlık okuyarak tamamladığını, hayatı boyunca da hiç tiyatro oyunculuğu yapmadığını belirtiyor.

Ve son olarak da Türk Sinemasını benden iyi anlatan kimse yok diyerek iddialı konuşuyor. 

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