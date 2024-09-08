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Engin Altan Düzyatan oğlu Emir ile Manchester City'in antrenmanını izledi

Engin Altan Düzyatan oğlu Emir ile Manchester City'in antrenmanını izledi. İşte detaylar...

Engin Altan Düzyatan oğlu Emir ile Manchester City'in antrenmanını izledi

Engin Altan Düzyatan, İngiltere Premier League takımlarından Manchester City'in antrenmanına katıldı. Oyuncu, oğlu Emir'le Manchester City'in antrenmanını izledi.

Engin Altan Düzyatan oğlu Emir ile Manchester City'in antrenmanını izledi
İngiliz takımının İspanyol hocası Pep Guardiola ile Belçikalı futbolcusu Kevin De Bruyne, oyuncunun oğlu Emir'in formasını izledi.Düzyatan o anları Instagram'dan paylaştı.

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