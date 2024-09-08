Engin Altan Düzyatan, İngiltere Premier League takımlarından Manchester City'in antrenmanına katıldı. Oyuncu, oğlu Emir'le Manchester City'in antrenmanını izledi.



İngiliz takımının İspanyol hocası Pep Guardiola ile Belçikalı futbolcusu Kevin De Bruyne, oyuncunun oğlu Emir'in formasını izledi.Düzyatan o anları Instagram'dan paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.