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Engin Altan Düzyatan Kuzey Amerika’da

Kanadalı Yardım Vakfı Human Concern International’ın (HCI) İyi Niyet Elçisi olan Engin Altan Düzyatan, tüm dünyada temiz su erişimine yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen ‘Water for Life’ (Yaşam İçin Su) turu için Kuzey Amerika’ya gitti.

Engin Altan Düzyatan Kuzey Amerika’da

Yaptığı belgeseller ve farkındalık yaratan çalışmalarla dünyadaki su sorununa dikkati çeken Engin Altan Düzyatan, bu çalışmaları küresel boyuta taşıyor. Su kıtlığına yönelik sürdürülebilir çözümleri teşvik etmeyi amaçlayan dünyaca ünlü oyuncu, Kuzey Amerika’ya gitti. Engin Altan Düzyatan, İyi Niyet Elçisi olduğu Human Concern International’ın (HCI) düzenlediği ‘Water for Life’ (Yaşam İçin Su) adlı turu kapsamında farkındalık ve yardım çalışmalarına katılıyor. 1 Temmuz’a kadar devam edecek olan turla Vancouver, Chicago, Dallas ve Los Angeles'ta özel buluşmalar ve organizasyonlar gerçekleştiriliyor.

Engin Altan Düzyatan Kuzey Amerika’da

Dünya üzerinde milyonlarca insan ve ailenin temiz suya erişemediğini söyleyen Engin Altan Düzyatan, yaptıkları çalışmaları “HCI, sosyal adalet konusundaki kararlılığıyla, dünya genelinde 40'tan fazla ülkede insani yardımı ulaştırmak için çabalarını sürdürüyor. Birlikte toplulukları güçlendiriyor ve kalıcı değişim yaratıyoruz; özellikle dünyanın en savunmasız toplulukları için temiz suya erişilebilir olduğu bir gelecek inşa ediyoruz” sözleriyle özetledi. Engin Altan Düzyatan, seyahati sırasında Niagara Şelalesi gibi turistik yerleri de ziyaret etti.

 

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