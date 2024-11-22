Engin Altan Düzyatan: Her gün şükrediyorum

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in bu haftaki konuğu Engin Altan Düzyatan… Yıllar içerisinde hayata karşı duvarlarını yıktığını anlatan oyuncu “Durumlara negatif bakmanın insana da sonuca da faydası olmadığını yıllar içinde gördüm. Ego bir insan için çok gerekli fakat egolarınıza teslim olduğunuz an kibirlenmeye başlıyorsunuz ve yaratıcılığınızı kaybediyorsunuz” diyor.

Ailesi hakkında duygusal açıklamalarda bulunan Engin Altan Düzyatan: “İki yeni bireyin kendilerini ve dünyayı fark ediş süreçlerinde onlara destek olmak müthiş bir duygu, baba olduğum için Neslişah’a da evlatlarıma da her gün şükrediyorum.”



‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümleriyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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