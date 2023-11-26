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Engin Altan Düzyatan dünyaca ünlü isimle sohbet ettiği anı paylaştı

Engin Altan Düzyatan dünyaca ünlü isimle sohbet ettiği anı paylaştı. İştte detaylar...

Engin Altan Düzyatan dünyaca ünlü isimle sohbet ettiği anı paylaştı

Engin Altan Düzyatan, Abu Dabi'de gerçekleşen Formula 1'i takip etti.

Engin Altan Düzyatan dünyaca ünlü isimle sohbet ettiği anı paylaştı
Oyuncu, dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk ile karşılaştı.

Engin Altan Düzyatan dünyaca ünlü isimle sohbet ettiği anı paylaştıDüzyatan, Avustralyalı sanatçı Chris Hemsworth ile çektirdiği fotoğrafı da Instagram'dan yayınladı. 

 Engin Altan Düzyatan dünyaca ünlü isimle sohbet ettiği anı paylaştı

Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. 

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