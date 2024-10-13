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Engin Akyürek ve Binnur Kaya'dan çifte kutlama

Engin Akyürek ve Binnur Kaya'dan çifte kutlama... İşte detaylar...

Engin Akyürek ve Binnur Kaya'dan çifte kutlama

Engin Akyürek, 43'üncü doğum gününü kutladı. 'Yabancı Damat' dizisindeki rol arkadaşı Binnur Kaya da oyunucuyla pastayı üfledi.

Engin Akyürek ve Binnur Kaya'dan çifte kutlama
Akyürek doğum gününü kutlerken, Kaya ise Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde aldığı 'İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kutladı.

Engin Akyürek ve Binnur Kaya'dan çifte kutlama
İkiliyi, arkadaşları yalnız bırakmadı.

 

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