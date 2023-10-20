 Engin Akyürek'ten anlamlı destek!

Oyuncu ve yazar Engin Akyürek’in sevenleri, sanatçının doğum gününü kutlamak için dünya çapında bir bağış kampanyası başlattı. Akyürek’in ABD, İtalya, Fransa, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 38 farklı ülkedeki sevenlerinin destek verdiği ‘Haydi Gel, Sen de Bize Katıl’ adlı kampanyada toplanan bağışlar “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlanıyor. TEGV’in ‘Depremden Etkilenen Çocukların Eğitimine Destek’ programına aktarılacak bağışlarla yaklaşık 1.100 çocuğa bir yıllı eğitim desteği sağlanması hedefleniyor.

DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ

6 Şubat depremlerinden etkilenen çocukların eğitimlerine destek sağlamak amacıyla başlatılan kampanyanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “‘Haydi Gel, Sen de Bize Katıl’ kampanyası 9’uncu yılında, TEGV'in ‘Depremden Etkilenen Çocukların Eğitimine Destek’ programına Engin Akyürek'in 2023 doğum günü etkinliğiyle destek veriyor. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) çocuklarımızın nitelikli eğitimi için desteklerinizi bekliyoruz. Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir!”

‘Haydi Gel, Sen de Bize Katıl’ kampanyasına destek veren Engin Akyürek’in sevenlerinin bulunduğu 38 ülke şöyle: ABD, Almanya, Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Endonezya, Fransa, Guatemala, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İran, İspanya, İtalya, Jamaika, Kanada, Katar, Kolombiya, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Mısır, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Suudi Arabistan, Şili, Türkiye, Ukrayna, Uruguay ve Venezuela.

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