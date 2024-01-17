Engelsiz Yaşam Vakfı ödül töreninde ünlüler geçidi

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın her yıl düzenlediği ve geleneksel hale gelen “Engelsiz Yaşam Vakfı Yılın En İyileri” ödül töreni bu yıl 14. kez düzenlendi. Yeşilköy’deki Wow İstanbul Hotel Safir Salonu’nda düzenlenen geceye Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı.

Tayyar Işıksaçan’nın sunuculuğunu, 6. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nda üçüncü Seçilen Ela Yılmaz’ın ise kırmızı halı röportajlarını yaptığı törende tiyatro, sinema, TV, müzik, spor ve iş dünyasından başarılı isim ve yapımlar ödüllendirildi. Gecenin açılışında bir konuşma yapan Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan “Biz vakıf olarak önünde engel olan her canlının yanındayız. Bugüne kadar pek çok engeli ortadan kaldırdık, kaldırmaya da devam ediyoruz. Bu yolda bize destek olan herkese özelliklede sanatçılarımıza teşekkür ederim” dedi.

Onur ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl geleneksel ödüllerden olan “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri” ni Coşkun Sabah, Haldun Dormen, Yasemin Yalçın, psikiyatrist Prof.Dr. Arif Verimli, Moğollar ve Levent Özdilek aldılar. Vakıf Özel Ödüllerine ise Avrupa şampiyonu Down Sendromlular Futsal Takımı, Atatürk videosu ile haber spikeri Ece Üner, Engelsiz Yaşam Vakfı Şeref Üyesi iş insanı Menekşe Kankavi ile Yılın En Hayırsever ve En İyi Türk Sanat Müziği sanatçısı Yılmaz Morgül layık görüldüler.

Vakıf yararına açık arttırma yapıldı

Engelli bireylerin sorunlarını çözmek için Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından gecede bir de açık arttırma düzenlendi. Ünlü Time dergisinin Atatürk’ü kapak yaptığı sayısının gümüş işlemeli tasarımının yer aldığı Atatürk Tablosu’nu açık arttırma sonunda Atatürk’e hayranlığı ile tanınan iş insanı Menekşe Kankavi 150 bin liraya satın aldı. Kankavi, daha sonra tabloyu haber spikeri Ece Üner’e hediye etti. Ece Üner kendisine hediye edilen Atatürk Tablosu’nu göz yaşları içinde teslim aldı. İkinci açık arttırmada ise Mina Mücevherat tarafından vakfa bağışlanan özel tasarım kolyeyi iş insanı ve Pars Medya yönetim kurulu başkanı olan Kurban Akar 40 bin liraya satın aldı. İş insanı Kurban Akar ayrıca vakıfa yüz bin lira da bağışta bulundu.

Sinan Akçıl’dan üç kız çocuğuna eğitim bursu

Ödül törenine Almanya’da faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Derneği başkanı Benan Yontar ve dernek üyeleri, Engelsiz Yaşam Vakfı ile birlikte yirmi iki kız öğrenciye karşılıksız burs vereceklerini açıkladılar. Aynı zamanda Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Almanya temsilcisi de olan başkan Benan Yontar “Vakfımız ve derneğimiz elele vererek engelli herkes için güzel şeyler yapmak istiyoruz” dedi. Gecede Yılın En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı ödülü alan Sinan Akçıl’da üç kız çocuğuna eğitim bursu vereceğini açıkladı. Böylece eğitim bursu alacak kız çocuğu sayısı da yirmi beşe yükseldi.

Devlet Tiyatroları’na ödül yağdı

Tiyatro ödüllerini ise bu yıl Devlet tiyatroları aldı. Tamer Karadağlı’nın göreve gelmesinden sonra ekibi ile sahneye koyduğu “Yüzyıllık Destan-Ateş” adlı oyun Yılın En İyi Tiyatro Oyunu, Yılın En İyi Tiyatro Prodüksüyonu, Yılın En İyi Tiyatro Yönetmeni, Yılın En İyi Tiyatro Metni ve Yılın En İyi Tiyatro Erkek Oyuncusu ödüllerini aldı. Ödülleri Tamer Karadağlı, yönetmen Barış Erdenk, senarist Haluk Özenç ve oyuncu Emre Başer birlikte sahneye çıkarak aldılar.

Serhat dizisine altı ödül birden

Dijital platformlarda yayınlanan diziler dalında TRT Tabii’de yayınlanan “Serhat” adlı dizi altı ödül birden aldı. Yılın En İyi Dijital Platform Dizisi ödülünü “Serhat” dizisi ile ATK Medya alırken dizideki rolleri ile Yılın En İyi Dijital Platform Dizi Erkek Oyuncusu Tamer Karadağlı, Yılın En İyi Dijital Platform Dizi Kadın Oyuncusu Nefise Karatay, Yılın En İyi Dijital Platform Dizisi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu Tutku Topaç, Yılın En İyi Dijital Platform Dizisi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu Muhammet Emre Kaya ödüle layık görüldüler. Yılın En İyi Dijital Platform Dizisi Senaryo Ödülü’nü de “Serhat”in senaristi Haluk Özenç aldı.

Talihsiz kaza

Ödül töreninde bir de talihsiz kaza yaşandı. Haber spikeri Ece Üner ayağını burkarak talihsiz bir de kaza geçirdi. Ünlü spiker gecenin sonunda arabasına tekerlekli sandalye ile gitmek zorunda kaldı. Üner’in tekerlekli sandalyede oturmasına meslektaşı Cem Öğretir “Ece gecenin önemini tekerlekli sandalyeye gerçekten oturarak daha çok anladı” dedi.

GECENIN ÖDÜLLERI… KİM HANGi ÖDÜLÜ ALDI…

VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ

AVRUPA ŞAMPİYONU DOWN SENDROMLULAR FUTSAL TAKIMI

ECE ÜNER / ATATÜRK VİDEOSU

ŞEREF ÜYESİ / MENEKŞE KANKAVİ

YILIN EN HAYIRSEVER ve EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI / YILMAZ MORGÜL

YAŞAM BOYU MESLEK VE ONUR ÖDÜLLERİ

COŞKUN SABAH

HALDUN DORMEN

YASEMİN YALÇIN

Psikiyatrist Prof.Dr. ARİF VERİMLİ

MOĞOLLAR

LEVENT ÖZDİLEK

YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI

Umut AKYÜREK

YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU

YÜZYILLIK DESTAN “ATEŞ”

YILIN EN İYİ PRODUKSİYONU

ANKARA DEVLET TİYATROSU / YÜZYILLIK DESTAN “ATEŞ”

YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU YÖNETMENİ

BARIŞ ERDENK / YÜZYILLIK DESTAN “ATEŞ”

YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU METNİ

HALUK ÖZENÇ / YÜZYILLIK DESTAN “ATEŞ”

YILIN EN İYİ TİYATRO ERKEK OYUNCUSU

EMRE BAŞER / YÜZYILLIK DESTAN “ATEŞ” / MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

YILIN EN İYİ POP MÜZİK KADIN SANATÇISI

HANDE YENER

YILIN EN İYİ POP MÜZİK ERKEK SANATÇISI

SİNAN AKÇİL

YILIN EN İYİ FANTAZİ MÜZİK KADIN SANATÇISI Petek DİNÇÖZ

YILIN EN İYİ SOHBET PROGRAMI

Buket AYDIN ile YÜZ YÜZE / HABER GLOBAL

YILIN EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİSİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN OYUNCUSU TUTKU TOPAÇ / SERHAT TRT TABİİ YILIN EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİSİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK OYUNCUSU MUHAMMET EMRE KAYA YILIN EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİ SENARYOSU HALUK ÖZENÇ / SERHAT / TRT TABİİ YILIN EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİ KADIN OYUNCUSU NEFİSE KARATAY / SERHAT TRT TABİİ YILIN EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİ ERKEK OYUNCUSU TAMER KARADAĞLI / SERHAT TRT TABİİ YILIN EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİSİ SERHAT / TRT TABİİ ATK MEDYA YILIN EN İYİ HABER KANALI

NTV

YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ

Burcu KAYA / NTV Ana Haber

YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ

Cem ÖĞRETİR / ATV

YILIN EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK / STAR TV

YILIN EN İYİ SPOR PROGRAMI TAKTİK ANALİZ / TRT SPOR / Alp PEHLİVAN-Onur ŞAHİN-Ömer ÜRÜNDÜL

YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI

Hilal ÖZDEMİR

YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI

Oktay ERTUĞRUL

YILIN EN İYİ YEMEK YARIŞMA PROGRAMI

MASTERCHEF TÜRKİYE / TV8

YILIN EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI

AİLELER YARIŞIYOR / 360 TV

“YILIN EN İYİ DOKTORU

PROF.DR. HAYATİ AYGÜN

YILIN EN İYİ PEYZAJ FİRMASI

SMS MARMARA GROUP PEYZAJ VE İNŞAAT

YILIN EN BAŞARILI İŞ İNSANI KADIN

Aslı SARAR AYDIN

YILIN EN BAŞARILI İŞ İNSANI ERKEK

Lami UYAR / UYARLAR DEMİR ÇELİK

YILIN EN BAŞARILI MEDYA ŞİRKETİ

PARS MEDYA / KURBAN AKAR

YILIN EN BAŞARILI LOJİSTİK FİRMASI

MG GROUP LOJİSTİK

ANTALYA’DA YILIN EN BAŞARILI EMLAK FİRMASI

RED TOWER PROPERTY / Hasan Ciğerci

YILIN EN BAŞARILI ERKEK GİYİM FİRMASI

DANIEL’S PARIS

YILIN EN BAŞARILI RESTAURANTI

SEMBOL OCAKBAŞI

ÇANAKKALE’DE YILIN EN BAŞARILI İŞ İNSANI KADIN

Serap ÖZCAN ÇELİK

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