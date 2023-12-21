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Engellilere kapıları açtılar

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Almanya, Belçika, Hollanda temsilciliğini de yapan Almanya Engelsiz Yaşam Derneği, yurtdışında topladığı bağışlarla Türkiye’deki engelli bireylere yardım etmenin yanı sıra Almanya’da da yaptığı etkinliklerle takdir topluyor. Dernek başkanı Benan Yontar ile başkan yardımcısı Aynur Kazak ve dernek gönüllü çalışanları T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul’un daveti üzerine konsolosluk binasında engelli ve engelli yakını yaklaşık iki yüz kişiyi özel etkinlikte ağırlarılar.

Engellilere kapıları açtılar

 

Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak düzenlenen etkinlikte Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve Benan Yontar günün anlam ve örneği ile ilgili konuşmalar yaptılar. Engelsiz Yaşam Derneği tarafından kurulan ve engelli bireyler ile engelsiz bireylerin bir arada şarkılar söyledikleri Türk sanat müziği korosunun konseri ile müzik ziyafeti yapan engelliler şarkılara eşlik ettiler. Özellikle iki genç solist, Rana Jawer ve Nil Yontar seslendirdikleri “Engel Tanımam” adlı şarkı ile büyük beğeni topladılar.

Engellilere kapıları açtılar

Başkonsolosluğa “Engelsiz Yapı Ödülü”

Konser sonrası Engelsiz Yaşam Derneği, T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu binasını “engelsiz yapısıyla” ödüle layık gördü ve Engelsiz Yaşam Derneği başkanı Benan Yontar ve dernek üyesi Sevgi May tarafından Başkonsolos Ali İhsan İzbul’a plaket takdim edildi. Benan Yontar “Duyarlı davranışlarından dolayı sayın başkonsolosumuz Ali İhsan İzbul’u Engelsiz Yaşam Derneği olarak takdir ediyor kendisine engelliler adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Engellilere kapıları açtılar

Düsseldorf Başkonsolosluğu'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar arasında Düsseldorf ticari ateşe İrem Ekmekçi, Şahinler Holding’den Kemal Şahin, fahri konsolos Uwe Merklein, Türkische Gemeinde Oberhausen başkanı Metin Aziz Şenocak, kalp cerrahı Dilek Gürsoy, psikolog Cem Özçelik, psikolog Kübra Keçeci ve çok sayıda doktorlar katıldılar.  

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