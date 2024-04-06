  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Enerjisi yüksek bir şarkı oldu

Sanatçı Kubat, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde menajeriyle birlikte iş toplantısı yapan Kubat, mekan çıkışı gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmadı.

Enerjisi yüksek bir şarkı oldu

Samimi ve pozitif tavırlarıyla dikkat çeken deneyimle sanatçı "Arkadaşlar yeni tekli singlemiz çıktı. Enerjimiz yüksek, herkes 'Soğumuş Çay'ı dinlemeli çok severek ve beğenerek yaptık." diyerek gazetecilere kolaylıklar diledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ukraynalı model Valeria kariyerine Türkiye'de devam edecek
  Magazin

Ukraynalı model Valeria kariyerine Türkiye'de devam edecek

Lara Fabian büyülü sesiyle bir kez daha İstanbul’da
  Magazin

Lara Fabian büyülü sesiyle bir kez daha İstanbul’da

Sertab Erener hastalandığını açıkladı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
  Magazin

Sertab Erener hastalandığını açıkladı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Ünlü isim Günay Musayeva Amsterdam sokaklarını böyle dolaştı
  Magazin

Ünlü isim Günay Musayeva Amsterdam sokaklarını böyle dolaştı

Yüzüne birtakım estetikler yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı
  Magazin

Yüzüne birtakım estetikler yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı

Rukiye Bektaş gözünü zirveye dikti
  Magazin

Rukiye Bektaş gözünü zirveye dikti