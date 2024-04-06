Enerjisi yüksek bir şarkı oldu

Samimi ve pozitif tavırlarıyla dikkat çeken deneyimle sanatçı "Arkadaşlar yeni tekli singlemiz çıktı. Enerjimiz yüksek, herkes 'Soğumuş Çay'ı dinlemeli çok severek ve beğenerek yaptık." diyerek gazetecilere kolaylıklar diledi.

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