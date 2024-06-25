Enerjik yaz tonlarını Matchalatte trendi ile keşfet

Latte Makeup trendine ekstra bir dokunuş kat ve enerjik yaz tonlarını Matcha Latte trendi ile keşfet! Doğal ama ihtişamlı makyaj görünümünü yeniden yorumlayan Matcha Latte trendi ile gözlerine ekstra renk kat!

Haziran ayında, doğal yeşil çay tozundan ilham alan matcha, diğer yeşil göz makyajlarından biraz daha farklı: günlük hayatta rahatça uygulanabilen doğal ve renkli tonları, ikonik kahverengi tonlarla bir araya getiriyor.

Grunge ve Doğadan Esinlenen Yeşil Göz Makyajı

Haziran ayında, grunge tarzı ve doğadan esinlenen yeşil göz makyajı, Matcha Latte Trendi’nin yükselişiyle birlikte güzellik sahnesinde öne çıkıyor. Doğal yeşil tonları, sıcak kahverengi dokunuşlarla birleşerek gözlerde dikkat çekici bir etki yaratıyor.

Matcha Latte: Doğal ve Enerjik

Latte makyajına ekstra bir dokunuş katmak ister misin? Enerjik Matcha Latte Trendi’ne göz at. Doğal yeşil çay tozundan esinlenen matcha, sıradan yeşil farlardan farklı olarak oldukça kullanılabilir bir toprak tonuna sahip. "Parlak ama biraz kirli tonları seviyorum, sanki üzerlerine biraz kahverengi veya gri bulaşmış gibi," diyor Terry Barber, M·A·C Sanat Yönetmeni.

MATCHA LATTE TREND GÖRÜNÜMÜNDEKI ÜRÜNLERİ KEŞFET!

CONNECT IN COLOUR FAR PALETİ (HI-FI COLOUR) 2299 TL:

Tek sürüşte yoğun pigmentli sonuçlar ve sınırsız sayıda etkileyici görünümler sunar.

EYE KOHL GÖZ KALEMİ (COSTA RICHE) 769 TL:

Gözleri belirginleştiren ve renklendiren, zengin renk içeriğine sahip yumuşak uçlu göz kalemi.

MACSTACK MASKARA (CHESTNUT STACK) 1299 TL:

Tek maskara, sınırsız görünüm! Her katta daha uzun ve hacimli kirpikler – şimdi yeni ikonik chestnut kahverengi tonunda!

LUSTREGLASS SHEER-SHINE RUJ (THANKS IT’S M·A·C) 899 TL:

Ağırlık hissi vermez, uzun süre kalıcı formülü ile şeffaf ve ışıltılı renkler sunar.

SQUIRT DUDAK BALMI (LIKE SQUIRT) 899TL:

Yapışkan his bırakmayan formülü, canlı ve nötr tonları ile dudakları besler, dolgun bir görünüm ve muhteşem bir his bırakır.

FIX+ MAKYAJ SABİTLEME SPREY 1249 TL:

Yenilenen ince sprey pompası ile eşit ve pürüzsüz uygulama sağlar. Alkol içermeyen formülüyle makyajı sabitler, cildi nemlendirir.

Trend Dağılımı

“Soğuk Matcha” önümüzdeki 3 sezonda küresel olarak moda, tasarım ve güzellikte kilit bir renk haline gelecek. [Kaynak: WGSN]

ABD'de Kahverengi Gözlere Yeşil Far Görünümleri yıllık %60 arttı. [Kaynak: Spate]

Hadi sen de eğlenceye katıl! Trendleri öne çıkartan görünümünü yarat ve #MACTrend, @MACcosmeticsTurkiye taglerini etiketlemeyi unutma!

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