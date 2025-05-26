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ENBE ile 5'inci yıldız kutlaması

ENBE ile 5'inci yıldız kutlaması. İşte detaylar...

ENBE ile 5'inci yıldız kutlaması

ENBE Orkestrası Behzat Gerçeker yönetiminde Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunda ve 5. yıldızı aldığı gecede Yenikapı’da inanılmaz bir kalabalığa muhteşem bir konser verdi.

ENBE ile 5'inci yıldız kutlaması
Galatasaray ve taraftarıyla bütünleşen parçaları seslendirdi ve taraftarla bir bütün olarak müzikal bir şölen yaşattı.

 ENBE ile 5'inci yıldız kutlaması

Bir çok ünlü sanatçının sahne aldığı gecede ENBE Orkestrası Behzat Gerçeker yönetimin de Galatasaray başkanı Dursun Özbek’in konuşmasından sonra sahne alarak seyircilerden müthiş destek ve alkış alarak harika bir performans gösterdi.

 ENBE ile 5'inci yıldız kutlamasıENBE ile 5'inci yıldız kutlaması

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