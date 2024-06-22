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En uzun güne iç yakacak Gökhan Türkmen şarkısı: Buram Buram

2025 yılında yayınlanacak Gökhan Türkmen’in 9. stüdyo albümünden yayınlanan ilk şarkı Buram Buram sonrası, her ay bir yeni tekli müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

En uzun güne iç yakacak Gökhan Türkmen şarkısı: Buram Buram

Konserleri, şarkıları, albümleri, yer aldığı ortak projelerle son dönemin en güçlü ve üretken müzisyenlerinden Gökhan Türkmen, Gtr Müzik etiketli yeni teklisi ‘Buram Buram’ı 21 Haziran’da tüm dijital platformlarda yayımladı.

En uzun güne iç yakacak Gökhan Türkmen şarkısı: Buram Buram

Buram Buram, Gökhan Türkmen’in 2025 yılında yayınlanacak 9. Stüdyo albümünün ilk teklisi. Sonrasında her ay bir yeni bir tekliyi müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

En uzun güne iç yakacak Gökhan Türkmen şarkısı: Buram Buram

Sözü Mert Carim’e müziği Gökhan Türrkmen’e ait şarkının düzenlemesini Gökhan Türkmen Mert Carim’le birlikte hazırladı. Elektronik esintilerin de olduğu duygusal, derinlik seviyesi yüksek edebi bir Gökhan Türkmen şarkısı Buram Buram.

En uzun güne iç yakacak Gökhan Türkmen şarkısı: Buram Buram

Kariyerinin 16. Yılında sevenlerine karşısına çıkan Gökhan Türkmen, bugüne kadar çektiğim en seksi video klip dediği Buram Buram’ı tarihi Büyük Londra Oteli’nde yakın dostu Murat Joker yönetmenliğinde çekti.

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