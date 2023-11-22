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En önemlisi şarkımızın organik ilerliyor olması!

‘Kasko’ isimli şarkısıyla dijital platformların yanı sıra radyolarda da ilk sıralara yerleşen Dilan Çıtak, Youtube’da 1 milyon bandını geçti.

En önemlisi şarkımızın organik ilerliyor olması!

Yeni şarkısıyla beraber konser programı da hız alan Çıtak, gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara da cevap verdi. Dilan Çıtak, “Sadece youtube’da değil, tüm dijital platformlarda iyi gidiyor şarkımız. Çok güzel yorumlar alıyorum Kasko’yla ilgili. En önemlisi de şarkımızın organik olarak ilerliyor olması.” dedi.

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