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En iyiler buluşuyor: Best Of Genres

22 Aralık Cuma gecesi, Zorlu Turkcell Sahne, birbirinden farklı müzik türlerini bir araya getiren görkemli bir konserle Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza’yı ağırlayacak.

En iyiler buluşuyor: Best Of Genres

Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza görkemli bir performans sergileyecekleri, birbirinden farklı müzik türlerinin bir araya geleceği iddialı bir konserle aynı sahnede buluşuyorlar. 

Dünya müziğinin ülkemiz ve uluslararası platformdaki en saygın sanatçılarından Mercan Dede, Türkçe rock müziğinin yıkılmaz kalesi Hayko Cepkin ve Türkçe rap sahnesinin ustalarından Ceza, bu ender buluşmada sıra dışı bir performans sergileyecek. 

En iyiler buluşuyor: Best Of Genres

Merakla beklenen bu konser için isimlerden art arda yapılan açıklamalarda usta rapçi Ceza, “Değerli sevenlerimizle, huzur ve heyecanı paylaşıyoruz” derken, Mercan Dede “Üç ses bir söz: müzik ola aşk ola” dedi. Hayko Cepkin ise “Farklılıkların pozitif birleştiğinde ne kadar özel olduğunun kanıtı gibiyiz” diyerek müzikseverleri bir kat daha heyecanlandırdı. 

Gelenlere müzik şöleni vadeden 22 Aralık Cuma, Zorlu Turkcell Sahne’de gerçekleşecek görkemli konser için biletler https://www.biletix.com/etkinlik/2SKC2/TURKIYE/en adresinden satışa sunuldu.

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