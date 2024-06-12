 'En İyi Kadın TV Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Veda Yurtsever'den eğitim mesajı!

Kanal D'de ekrana gelen 'Üç Kız Kardeş' dizisinde Rüçhan karakterini canlandıran Veda Yurtsever, Gelişim Üniversitesi 10. Medya Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın TV Dizi Oyuncusu' ödülünü aldı.

Ödül konuşmasında eğitimin önemine dikkat çeken sanatçı, "Televizyondan ödül almama rağmen bir tiyatro oyuncusuyum. Eğitimli bir tiyatro oyuncusuyum.



Bana 'Oyuncu olmak istiyorum' diyen herkese söylediğim tek cümle, 'Önce eğitim'... Bunu üniversite öğrencilerin isteği üzerine almış olmam benim için çok daha kıymetli... Tiyatro oyuncusu olmak isteyen her geçen arttığı için...



Tiyatro değil aslında daha popüler olduğundan dizi oyuncusu olmayı hedefledikleri için artık her yerde tiyatro kursları merdiven altlarına kadar indi.



O yüzden eğitime inanan biri olarak, daha az konservatif eğitim, daha yetkin mezun öğrenci..." açıklamasını yaptı.

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