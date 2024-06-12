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'En İyi Kadın TV Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Veda Yurtsever'den eğitim mesajı!

'En İyi Kadın TV Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Veda Yurtsever'den eğitim mesajı! İşte detaylar...

'En İyi Kadın TV Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Veda Yurtsever'den eğitim mesajı!

Kanal D'de ekrana gelen 'Üç Kız Kardeş' dizisinde Rüçhan karakterini canlandıran Veda Yurtsever, Gelişim Üniversitesi 10. Medya Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın TV Dizi Oyuncusu' ödülünü aldı.

 'En İyi Kadın TV Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Veda Yurtsever'den eğitim mesajı!

Ödül konuşmasında eğitimin önemine dikkat çeken sanatçı, "Televizyondan ödül almama rağmen bir tiyatro oyuncusuyum. Eğitimli bir tiyatro oyuncusuyum.

'En İyi Kadın TV Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Veda Yurtsever'den eğitim mesajı!
Bana 'Oyuncu olmak istiyorum' diyen herkese söylediğim tek cümle, 'Önce eğitim'... Bunu üniversite öğrencilerin isteği üzerine almış olmam benim için çok daha kıymetli... Tiyatro oyuncusu olmak isteyen her geçen arttığı için...

'En İyi Kadın TV Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Veda Yurtsever'den eğitim mesajı!
Tiyatro değil aslında daha popüler olduğundan dizi oyuncusu olmayı hedefledikleri için artık her yerde tiyatro kursları merdiven altlarına kadar indi.

'En İyi Kadın TV Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Veda Yurtsever'den eğitim mesajı!
O yüzden eğitime inanan biri olarak, daha az konservatif eğitim, daha yetkin mezun öğrenci..." açıklamasını yaptı.

 

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