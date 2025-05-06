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'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Gonca Vuslateri'nden samimi itiraflar!

'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Gonca Vuslateri'nden samimi itiraflar! İşte detaylar...

'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Gonca Vuslateri'nden samimi itiraflar!

Quality Dergisi’nin ödül töreninde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülen Gonca Vuslateri, tören girişinde kendisini bekleyen gazetecilere duygularını şu sözlerle ifade etti:

'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Gonca Vuslateri'nden samimi itiraflar!
"Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Yaza girerken sezonun yorgunluğu üzerimizde. Set temposu oldukça yoğun geçiyor. Bu ödül beni çok onore etti."

 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Gonca Vuslateri'nden samimi itiraflar!


Bir yaşına giren kızı Asya’yı sette çok özlediğini dile getiren Vuslateri, anneliğin zorluklarını içten bir dille anlattı:

 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Gonca Vuslateri'nden samimi itiraflar!

"Annelik gerçekten çok zor. Ama bizim sette Asya’nın da bir hayatı var. İsterse geliyor, Hilal hocanın kucağında sahne çekiyorlar. 'Anne', 'mama', 'baba' derken geçenlerde mutfakta 'kuru' dedi. İlkler başladı şimdi. Strese giriyorum, kaçıracağım diye panik oluyorum. Geçen gün bir adım attı, hemen kamerayı hazırladım. Tam arkamı döndüm, yedi adım atmış. Hepsini babası görüyor."

 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Gonca Vuslateri'nden samimi itiraflar!

Set ortamında oldukça çocuk olduğunu da belirten Vuslateri, gülümseyerek şunları söyledi: "Bizim sette çok çocuk var. Bir bebeğin eşyası yedi aileyi dolaşıyor. Herkesin elinde bebek videosu var, şu anda hepimizin gündemi bu."

 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Gonca Vuslateri'nden samimi itiraflar!

ASYA'DAN ROCK’N ROLL SÜRPRİZİ!
Dizideki danslarıyla sosyal medyada da adından söz ettiren Vuslateri, küçük kızı Asya’nın da dansa başladığını gülümseyerek paylaştı:

 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Gonca Vuslateri'nden samimi itiraflar!

"Rock’n roll dinliyor, kafa sallıyor." Vuslateri, dadılarının değiştiğini ve artık eğitmen bir dadıyla çalıştıklarını belirtirken, anneliğin oyunculuktan çok daha zor olduğunu da itiraf etti: "Oyunculukta bir şeyi beceremezsen sabahlara kadar ağlamıyorsun ama annelikte ağlıyorsun. Yapamadım mı, bir eksiklik mi oldu diye düşünüyorum. Mükemmelini yapmaya çalışıyoruz ama çocuk düşünce ‘senin yüzünden’ oluyormuş gibi hissediyorsun. Oysa bu işin doğasında var. Bana sormayın şu an, 7-8 saat önce bile ağladım. 'Annem' dedi."

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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