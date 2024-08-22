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En doğru cilt bakımı için yaz sonunu bekleyin

Cilt sağlığını ve genç görünümünü korumak isteyenlerin çoğu, yaz aylarında estetik ve dermatolojik işlemleri tercih ediyor. Dermatolog Dr. Öykü Maraşoğlu Çelen, yaz sezonunu bitirirken cilt bakımını destekleyen ve genç görünümü koruyan medikal işlemler konusunda önemli ipuçları sunuyor.

En doğru cilt bakımı için yaz sonunu bekleyin

Kış aylarında, cildinizi yazın zararlı etkilerinden korumanın yanı sıra, yenilemek ve gençleştirmek için ideal bir zaman. Özellikle 4D lazer, mezoterapi, PRP, dolgu ve botoks uygulamaları son zamanlarda en çok tercih edilen işlemler arasında yer alıyor.  

Cilt kalitenizi korumanın anahtarı ‘Doğru zamanda doğru medikal işlemler’ 

Dermatolog Dr. Öykü Maraşoğlu Çelen, cilt kalitesini korumanın ve iyileştirmenin anahtarının, cildini ihtiyacını belirlemek ve zamanında yapılan dermatolojik işlemler olduğunu belirtirken, çeşitli estetik ve dermatolojik müdahalelerle cildin gençliğini ve sağlığını uzun süre korumanın mümkün olduğunu ifade ediyor. Çelen; Yaz sonrasında özellikle zararlı güneş ışınlarının neden olduğu fotoyaşlanma dediğimiz cilt elastikiyetinin kaybı, çizgilenmelerde artış ve leke tedavilerine hız veririz. Yaz mevsiminde rafa kaldırdığımız lazer ile cilt yenileme tedavileri (özellikle 4D Lazer Tedavisi), lazer ile leke tedavisi, antioksidan içerikli mezoterapiler, kolajen enjeksiyonu tedavisi ve radyofrekans tedavileri en sık uyguladığımız yöntemlerdir. Öncelikle hastalarımı değerlendirip, sonrasında da kış boyunca uygun olan tedavi planlarını çıkarıp, doğru zamanda doğru medikal işlemleri uyguluyorum.’ İfadelerine yer verdi.

 

 

 

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