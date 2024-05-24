Netflix’in 2023’ün ikinci yarısında en çok izlenen dizi ve filmlerin listesini açıkladı.



En çok izlenen dizi Çağatay Ulusoy,



Şifanur Gül ve Salih Bademci’nin başrollerini paylaştığı Terzi olurken,



en çok izlenen filmi ise Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç’un



başrollerini paylaştığı "Sen İnandır" oldu.

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