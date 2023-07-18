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En büyük hayalim Hawaii’den bir villa almak

Rekor dinlenme oranlarıyla, yeni nesil yıldızlar arasında işaret edilen Emirhan Nam-ı diğer Çakal GQ Türkiye dergisi çekimleri için kamera önüne geçti. Verdiği pozlar sosyal medyada da çok beğenilen Çakal’a övgüler yağdı.  

En büyük hayalim Hawaii’den bir villa almak

 

Çakal GQ Türkiye dergisi için Tolga Akış’a samimi açıklamalarda bulundu.

En büyük hayalim Hawaii’den bir villa almak

Çakal “Mesela bir gün bir doğum günü partisinden stüdyoya geçildi, stüdyoda Future ve Metroboomin ile karşılaştım. Benim için acayip bir duygu böyle dev isimlerle aynı ortamda olmak. Mesela yemek yediğin yerde yan masana bir anda Kanye West ya da Wiz Khalifa oturabiliyor. Acayip bir fırsatlar cenneti gibi, kontakların sınırı yok. Şu an dünya çapında olan, çok başarılı bulduğum prodüktörlerden Metroboomin’ın tüm ekibini tanıyorum orada. Onlarla tanışmak bile büyük bir olaydı benim için ki insanlarla tanışmaya devam ettikçe kendi kişisel gelişimimi hızlandırıyormuş gibi hissetmek beni pozitif anlamda iyi etkiliyor. Yani enerjim çok uyuşuyorsa, şarkıyı çok sevmişsem o an hemen çıkartalım kafasına giriyorum. Öyle şu an beklesin diyerek kenarda duran 60-70 şarkım olmuştur belki. Valla şu an ölsem önümdeki 10 seneyi doldururum."

En büyük hayalim Hawaii’den bir villa almak

"Müziğe başlamamın 3. şarkısında bam diye piyasaya düştüm. Umarım sınırlarımı aşmaya, her seferinde kendimi yenilemeye devam edeceğim. Her seneye baktığımda kendimi geliştirerek inandığım şeyi yapmaya devam ediyorum, insanlar da yorum yapmaya devam ediyor. Eğer yorum yapmayı bırakırlarsa zaten biz başarıyı kaybediyoruz demektir. Bu başarıya sahip olacağımı her zaman düşünüyordum ama bu işe başlamadan bu kadar hızlı olacağını düşünmüyordum. Bir şeye sahip olayım artık şu benim olsun dediğim sadece Hawaii’den bir villa almak istiyorum” dedi.

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