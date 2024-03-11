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En anlamlı koro

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, anlamlı bir geceye imza attı.

En anlamlı koro

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, anlamlı bir geceye imza attı.

En anlamlı koro
Prof Dr.Tayfun Hancılar ve kolorektal kanserini yenen hastalardan olusan yaşam korosu, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel'de konser verdi.

En anlamlı koro
Mart ayı Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı kapsamında konser veren grup, ayakta alkışlandı.

En anlamlı koro
Grup hareketli şarkılarla misafirleri coşturdu. Grup gece sonunda erken teşhise dikkat çekmek için pankart açtı.

En anlamlı koro
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Feza Yarbuğ Karakayalı, davetlilerle tek tek ilgilendi.

En anlamlı koro

(Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Feza Yarbuğ Karakayalı)

Karakayalı, "Mart ayı Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı... Kolon kanseri dünyada üçüncü sıklıkta görülen bir kanser, ikinci sıklıkta öldürücü bir kanser. Elimizde büyük bir silahımız var, o da tarama... Tarama yaptırırsak bu kanseri önleyebiliriz" dedi.

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