Emrullah Erdinç: Gücü yeten benim için ne planlıyorsa yapabilir

POLAT AİLESİ HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADI

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin ilk sorusu "Polat ailesi için alınan kararı doğru bir karar olarak görüyor musunuz?" sorusuna karşılık Emrullah Erdinç " Sonuçta yargının aldığı bir karar var. Hiç birimiz bu konuda eleştiri de bulunamayız. Engin Polat'ın bir sözü vardı. 'Abdestimizden şüphemiz yok.' diye. Ben de diyorum ki abdestiniz de şüphe var. Çok ciddi bir naylon fatura söz konusu. Devletten haksız bir kazanç elde etmişler. Halk arasında bu kara paraya giriyor. Vergi ile ilgili yargılamalar henüz başlamadı. Büyük bir olasılıkla bundan ceza alacaklar. Niye ceza alacaklar suçu kabul ettikleri için." dedi.

TİMUR CİHANTİMUR'UN YAPTIĞI "CİNAYET GİBİ KAZA"

Ezmeci'nin peki "Timur Cihantimur davası için yorumlarınız neler" sorusuna Erdinç "Kaçmayıp Türkiye'de kalsaydı 15 gün hapis yatardı. 18 yaşından küçük olduğu için kanunlar onu suça itilmiş çocuk olarak yargılardı. Yaptığı cinayet gibi kaza. Şu an Timur Cihantimur Kuzey ABD'nin en kötü cezaevinde. Google ismini yazdığınız da çıkan sonuç ise, katil.” yanıtını verdi.

"NARİN GÜRAN DOSYASINDA NEVZAT SUÇU ÜSTLENİR"

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin " Narin Güran dosyası sizin de takip ettiğiniz konulardan. Katilin kim olduğunu tahmin ediyor musunuz? " sorusuna karşılık Emrullah Erdinç "Dosyanın kapanması adına Nevzat suçu üstlenir. " dedi.

Ezmeci'nin "Tehdit ediliyor musunuz?" sorusuna karşılık da Erdinç "Gücü yeten benim için ne planlıyorsa yapabilir" şeklinde cevapladı.

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