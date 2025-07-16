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Emre Törün hayatını kaybetti

Emre Törün hayatını kaybetti

Emre Törün hayatını kaybetti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Emre Törün (53), hayatını kaybetti. 

Emre Törün hayatını kaybetti

Son olarak Hudutsuz Sevda  dizisinde Şeref rolüne hayat veren Törün'ün yendiği kanser hastalığı tekrarladı ve karaciğerine sıçradı.

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