Emre Törün hayatını kaybetti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Emre Törün (53), hayatını kaybetti.

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde Şeref rolüne hayat veren Törün'ün yendiği kanser hastalığı tekrarladı ve karaciğerine sıçradı.

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