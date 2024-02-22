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Emre Karayel’in oyununa yoğun ilgi

Ekranların ve sahnelerin sevilen yüzlerinden Emre Karayel, geçtiğimiz gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Emre Karayel’in oyununa yoğun ilgi

Şimdiye kadar 300’den fazla ‘Erkek Aklı Oksimoron’ adlı tek kişilik tiyatro oyunu ile seyircinin karşısına çıkan Emre Karayel, oyundan saatler önce Trump Alışveriş Merkezi’ne geldi.  Neşeli olduğu gözlenen usta sanatçı, AVM’yi turladıktan sonra oyuna hazırlanmak üzere Trump Sahne’ye geçti.

Emre Karayel’in oyununa yoğun ilgi

Yoğun ilgiyle karşılanan ‘Erkek Aklı Oksimoron’da Emre Karayel’in muhteşem performansı, izleyenlerden büyük beğeni aldı. 

Emre Karayel’in oyununa yoğun ilgi

Usta tiyatrocu Emre Karayel, uzunca seneler rol aldığı Bir Kadın Bir Erkek’in ardından, stand up tadındaki ‘Erkek Aklı Oksimoron’ adlı oyunuyla kadınları anlama çabasına devam ediyor. Erkeklerde eksik olan X kromozomunun kadın ve erkeğin bakış açılarını nasıl değiştirdiğini seyirciye komedi unsurlarına başvurarak aktarıyor.

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