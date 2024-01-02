 Emre Karayel'in acı haberi

Emre Karayel'in acı günü...

Oyuncunun annesi, Türkan Onat vefat etti.

Annesinin karesini paylaşan Karayel, "Annemiz Turkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına mütakip defnedilecektir. Toprağın bol mekanın cennet olsun anacım. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

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