  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Emre Karayel'in acı haberi

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in acı haberi... İşte detaylar...

Emre Karayel'in acı haberi

Emre Karayel'in acı günü...

Emre Karayel'in acı haberi

Oyuncunun annesi, Türkan Onat vefat etti.

 Emre Karayel'in acı haberi

Annesinin karesini paylaşan Karayel, "Annemiz Turkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına mütakip defnedilecektir. Toprağın bol mekanın cennet olsun anacım. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dört yıl önce boşanan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki barıştı
  Magazin

Dört yıl önce boşanan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki barıştı

Şevval Sam, Riyad'daki Süper Kupa Finali'nde Atatürk'ün fotoğrafına izin verilmemesi hakkında konuştu
  Magazin

Şevval Sam, Riyad'daki Süper Kupa Finali'nde Atatürk'ün fotoğrafına izin verilmemesi hakkında konuştu

Emre Altuğ bakın 2024'ten ne istiyor?
  Magazin

Emre Altuğ bakın 2024'ten ne istiyor?

Serkan Kaya 2024'e Kıbrıs’ta ‘merhaba’ dedi
  Magazin

Serkan Kaya 2024'e Kıbrıs’ta ‘merhaba’ dedi

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat hakkında çıkan boşanma iddialarına cevap verdi
  Magazin

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat hakkında çıkan boşanma iddialarına cevap verdi

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour aşkından ilk fotoğraf
  Magazin

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour aşkından ilk fotoğraf