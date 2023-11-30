 Emre Karayel'den tek kişilik oyun

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Emre Karayel, Watergarden İstanbul'da bulunan Duru Tiyatro'da sahne aldı.

'Erkek Aklı' adlı tiyatro oyunu için alışveriş merkezine gelen Karayel, tek kişilik sahne performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Oyuncunun adeta komedyenlere taş çıkartan performansı, seyircilerin büyük beğenisini kazandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.