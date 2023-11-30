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Emre Karayel'den tek kişilik oyun

Emre Karayel'den tek kişilik oyun. İşte detaylar...

Emre Karayel'den tek kişilik oyun

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Emre Karayel, Watergarden İstanbul'da bulunan Duru Tiyatro'da sahne aldı.

 Emre Karayel'den tek kişilik oyun

'Erkek Aklı' adlı tiyatro oyunu için alışveriş merkezine gelen Karayel, tek kişilik sahne performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

 Emre Karayel'den tek kişilik oyun

Oyuncunun adeta komedyenlere taş çıkartan performansı, seyircilerin büyük beğenisini kazandı.

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