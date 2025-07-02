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Emre Ertürk yeni yaşını dostları ile kutladı

Emre Ertürk yeni yaşını dostları ile kutladı. İşte detaylar...

Emre Ertürk yeni yaşını dostları ile kutladı

Ünlü tasarımcı ve ressam Emre Newyork’un kurucusu Emre Ertürk, yeni yaşını geçtiğimiz gün Arto’nun sahne aldığı Bebek Lokal’de düzenlenen sürpriz bir doğum günü partisi ile kutladı.

Emre Ertürk yeni yaşını dostları ile kutladı 

(Aslıgül Atsagun, Emre Ertürk)

Bir dönem eğlence sektörüne damgasını vuran kısa bir süre önce sahnelere dönen Arot’nun yeni konseptinde düzenlenen bu özel kutlamaya birbirinden ünlü isimler katıldı.

 Emre Ertürk yeni yaşını dostları ile kutladı

(Duygu Kurt, Ayça Bingöl, Müge Karamızrak)

Melis Murathanoğlu, Aslıgül Atasagun, Müge Karamızrak, Duygu Kurt, Cüneyt-Yonca Ortan Çifti’nin katıldığı gecede yeni yaşını kutlayan Emre Ertürk mutluluğunu dostları ile paylaştı.

 Emre Ertürk yeni yaşını dostları ile kutladı

(Müge Karamızrak, Duygu Kurt, Aylin Bingöl, Cüneyt, Yonca Ortan, Kerem Kibar)

Bir ara sahneye çıkan ünlü isimler hep birlikte Emre Ertük’e mutlu yıllar dilerken şarkılara eşlik edip geceyi muhteşem unutulmaz bir ana dönüştürdüler.

Emre Ertürk yeni yaşını dostları ile kutladı

(Melis Murathanoğlu, Emre Ertürk)

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