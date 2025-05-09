 Emre Çetinberk, Günlerdir ile duygusal bir rock yolculuğuna çıkarıyor!

İstanbul doğumlu genç yetenek Emre Çetinberk, müziğe olan tutkusunu ilk okul yıllarında aldığı gitar eğitimiyle taçlandırdı. Lise ve üniversite yıllarında farklı müzik gruplarında sahne alarak deneyim kazanan Çetinberk, şimdi de kendi özgün sesiyle müzik dünyasına iddialı bir giriş yapıyor.

Kendisini modern ezgilerle harmanladığı güçlü rock sound'unun bir hikaye anlatıcısı olarak tanımlayan Emre Çetinberk, merakla beklenen ikinci single çalışması "Günlerdir"i dinleyicileriyle buluşturuyor.



"GÜNLERDİR": ALIŞKANLIĞIN GÖLGESİNDE KAYBOLAN BİR AŞKIN HİKAYESİ

Emre Çetinberk'in yeni şarkısı "Günlerdir", güçlü rock altyapısı ve derinden hissedilen sözleriyle dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Şarkı, sevgi sanılan ancak temelde alışkanlık üzerine kurulu, sağlıksız bir aşk ilişkisinin iç burkan hikayesini anlatıyor. Karakter, yaşadığı karmaşık duygulara rağmen tüm suçu "aşk" kavramına yükleyerek dinleyicilere düşündürücü bir perspektif sunuyor.



Olgun ve etkileyici bir müzikal ifadeye sahip olan Emre Çetinberk, "Günlerdir" ile sadece kulaklara değil, kalplere de dokunmayı hedefliyor. Rock müziğin enerjisini modern bir bakış açısıyla birleştiren sanatçı, kendi müzikal kimliğini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Emre Çetinberk'in yeni single'ı "Günlerdir", tüm dijital platformlarda yayında!

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